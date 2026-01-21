Les (toutes) petites oreilles Amilly

Les (toutes) petites oreilles

Les (toutes) petites oreilles Amilly mardi 17 février 2026.

Les (toutes) petites oreilles

56 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 10:30:00
fin : 2026-02-17

Date(s) :
2026-02-17

Les (toutes) petites oreilles
Une demie-heure de lectures à haute voix pour les bébés (parents et doudous acceptés)
Pour les 18-36 mois, sans réservation   .

56 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The (very) little ears

L’événement Les (toutes) petites oreilles Amilly a été mis à jour le 2026-01-21 par OT MONTARGIS