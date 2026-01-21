Les (toutes) petites oreilles Amilly
Les (toutes) petites oreilles Amilly mardi 17 février 2026.
Les (toutes) petites oreilles
56 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 10:30:00
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
Les (toutes) petites oreilles
Une demie-heure de lectures à haute voix pour les bébés (parents et doudous acceptés)
Pour les 18-36 mois, sans réservation .
56 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The (very) little ears
L’événement Les (toutes) petites oreilles Amilly a été mis à jour le 2026-01-21 par OT MONTARGIS