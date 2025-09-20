Les (toutes) petites oreilles Bibliothèque Assia Djebar Paris

Les (toutes) petites oreilles Bibliothèque Assia Djebar Paris samedi 20 septembre 2025.

Rendez-vous pour les tout-petits le 3ème samedi de chaque mois, à 10h30 dans le Cube :

20 septembre

18 octobre

15 novembre

20 décembre

17 janvier

21 février

21 mars

18 avril

16 mai

20 juin

Venez profiter d’un temps d’échange en musique avec les bibliothécaires : des écoutes de chansons, comptines et des histoires pour les tout-petits à découvrir.

Sur inscription (un accompagnateur par enfant)

Le samedi 20 juin 2026

de 10h30 à 11h00

Le samedi 16 mai 2026

de 10h30 à 11h00

Le samedi 18 octobre 2025

de 10h30 à 11h00

Le samedi 15 novembre 2025

de 10h30 à 11h00

Le samedi 20 décembre 2025

de 10h30 à 11h00

Le samedi 17 janvier 2026

de 18h00 à 19h00

Le samedi 21 février 2026

de 10h30 à 11h00

Le samedi 21 mars 2026

de 10h30 à 11h00

Le samedi 18 avril 2026

de 10h30 à 11h00

gratuit

Sur inscription (1 accompagnateur par enfant)

Public tout-petits.

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://twitter.com/BibAssiaDjebar