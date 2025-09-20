Les (toutes) petites oreilles Bibliothèque Assia Djebar Paris
Les (toutes) petites oreilles Bibliothèque Assia Djebar Paris samedi 20 septembre 2025.
Rendez-vous pour les tout-petits le 3ème samedi de chaque mois, à 10h30 dans le Cube :
- 20 septembre
- 18 octobre
- 15 novembre
- 20 décembre
- 17 janvier
- 21 février
- 21 mars
- 18 avril
- 16 mai
- 20 juin
Venez profiter d’un temps d’échange en musique avec les bibliothécaires : des écoutes de chansons, comptines et des histoires pour les tout-petits à découvrir.
Sur inscription (un accompagnateur par enfant)
gratuit
Sur inscription (1 accompagnateur par enfant)
Public tout-petits.
Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://twitter.com/BibAssiaDjebar