Les toutes petites oreilles Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu

Les toutes petites oreilles Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 11:00 – 12:00

Gratuit : oui Inscription conseillée Jeune Public – Age maximum : 3

Les toutes petites oreilles sont des séances de lecture et de comptines à destination des enfants de 6 mois à 3 ans, animées par des professionnels.Vous découvrirez ou retrouverez toute une panoplie de chants et d’histoires, issus de divers horizons culturels et linguistiques. Un moment de détente et de découverte du livre, animé par Pascale, pour les enfants de 6 mois à 3 ans ainsi que les adultes qui les accompagnent.Pascale Pirel-Jaspert, d’origine franco-allemande, habite Pont-Saint-Martin depuis plusieurs années. Elle a travaillé en crèche, en micro-crèche, à son domicile, en hôpital pour enfants, ainsi qu’en bibliothèque, toujours au contact des enfants et de leurs accompagnateurs. Rendez-vous le samedi 11 octobreDe 11h à 12hGratuitRéservation conseillée au 02 40 26 44 55 ou mailto:[mediatheque@sagl.fr](mailto:mediatheque@sagl.fr)mediatheque@sagl.fr

Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 55 https://mediatheque.saint-aignan-grandlieu.fr/ mediatheque@sagl.fr 02 40 26 44 55