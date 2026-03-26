Les Toutous du Talaia Talaia Hôtel & Spa Biarritz -MGallery Biarritz

Les Toutous du Talaia

Talaia Hôtel & Spa Biarritz -MGallery 1 Carrefour d’Hélianthe Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Rendez-vous samedi 28 mars pour une journée pensée pour vous et vos compagnons !

– 14h/17h Pause gourmande au Kafea et animations.

Dégustez un dogccino et des pâtisseries pour chiens et humains. Nos créateurs et experts canins vous présenteront leurs univers Maison Txaku, l’Atelier de la Truffe, Hugo Side Bike Biarritz, Le Refuge de la Spa de Bayonne, Buddy Concept Store & Madame Loutre.

– 14h Promenade autour de la Côte des Basques guidée par Ma Pepette et accompagnée de Chuu Podcast, qui enregistrera un épisode spécial.

– 16h Atelier massage canin

Offrez un moment de détente à votre compagnon avec Caroline Defour, massage animalier.

Promenade et atelier de massage, sur réservation en message privé, places limitées.

Une parenthèse canine ouverte à tous ! .

Talaia Hôtel & Spa Biarritz -MGallery 1 Carrefour d’Hélianthe Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 01 13 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Toutous du Talaia

L’événement Les Toutous du Talaia Biarritz a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Biarritz