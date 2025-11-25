Les Traces du Fromage de Laguiole AOP et de l’Aligot de l’Aubrac Laguiole

Les Traces du Fromage de Laguiole AOP et de l’Aligot de l’Aubrac

Place de la Mairie Laguiole Aveyron

Randonnées, pédestres, à ski de fond ou en raquettes selon l’enneigement, qui vous mèneront de buron en buron, à la rencontre des gens du pays et de leurs produits de l’Aubrac, partagés dans l’esprit et l’ambiance de l’hospitalité de l’Aubrac.

Organisée par le Syndicat de défense et de promotion du Fromage Laguiole AOP en partenariat avec la coopérative Jeune Montagne, les stations de ski de l’Aubrac et Tourisme en Aubrac.

Trois boucles (14 km, 19 km ou 21 km) sont spécialement tracées pour l’occasion et vous emmènent de buron en buron, à la découverte des paysages infinis de l’Aubrac. Des randonnées conviviales, au départ de la station de ski de Laguiole, de Brameloup ou de Nasbinals, d’allure libre, ouvertes à tous, alliant l’activité pleine nature et découvertes des produits du terroir. .

Hiking, cross-country skiing or snowshoeing, depending on snow conditions, will take you from buron to buron, to meet the local people and their Aubrac products, shared in the spirit and atmosphere of Aubrac hospitality.

Wanderungen, je nach Schneeverhältnissen zu Fuß, mit Langlaufskiern oder Schneeschuhen, die Sie von Buron zu Buron führen, wo Sie die Menschen des Landes und ihre Produkte aus dem Aubrac kennen lernen, die im Geist und in der Atmosphäre der Gastfreundschaft des Aubrac geteilt werden.

Escursioni a piedi, con gli sci di fondo o con le racchette da neve, a seconda delle condizioni di innevamento, vi porteranno di burrone in burrone, a conoscere le popolazioni locali e i loro prodotti di Aubrac, condivisi nello spirito e nell’atmosfera dell’ospitalità di Aubrac.

El senderismo, el esquí de fondo o las raquetas de nieve, según las condiciones de la nieve, le llevarán de burón en burón, al encuentro de la población local y de sus productos de Aubrac, compartidos en el espíritu y la atmósfera de la hospitalidad de Aubrac.

