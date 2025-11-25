Les Traces Prades-d’Aubrac

Les Traces

Brameloup Prades-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Ces randonnées gourmandes vous mèneront de burons en burons au coeur de l’Aubrac, alliant activité de pleine nature, convivialité et découverte des produits du terroir (Aligot de l’Aubrac et Fromage Laguiole AOP).

On vous donne rendez-vous le pour la 39ᵉ édition des Traces du Laguiole AOP et de l’Aligot à la Tome fraîche de l’Aubrac IGP

Ouverture des inscriptions le mardi 9 décembre 2025 à 19h00

Vous pourrez vous inscrire via ce lien (actif uniquement le jour des inscriptions) https://my.weezevent.com/les-traces-du-fromage-de….

Trois boucles gourmandes vous attendent

Départ station de montagne de Laguiole 21 km

Départ station de montagne de Brameloup 19 km

Départ station de montagne de Nasbinals 14 km

(Les distances des parcours sont susceptibles de légèrement évoluer nous vous tiendrons informé)

Au fil des burons, les fromagers et producteurs de Jeune Montagne vous accueilleront pour une pause gourmande 100 % terroir… à savourer sans modération

Nouveauté cette année La pause repas du midi se fera au cœur du village d’Aubrac, lieu de naissance du Laguiole AOP et de l’Aligot de l’Aubrac, dans un chapiteau installé pour cette occasion le Futur Royal Aubrac étant indisponible en raison de travaux de rénovation .

Brameloup Prades-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie

English :

These gourmet hikes will take you from burons to burons in the heart of Aubrac, combining outdoor activities, conviviality and discovery of local products (Aligot de l’Aubrac and Laguiole PDO cheese).

German :

Diese Feinschmeckerwanderungen führen Sie von Buron zu Buron im Herzen der Aubrac und verbinden Aktivitäten in der freien Natur mit Geselligkeit und der Entdeckung regionaler Produkte (Aligot de l’Aubrac und Laguiole-Käse AOP).

Italiano :

Queste escursioni gastronomiche vi porteranno da un burrone all’altro nel cuore dell’Aubrac, combinando attività all’aria aperta, convivialità e scoperta dei prodotti locali (Aligot de l’Aubrac e formaggio Laguiole DOP).

Espanol :

Estas excursiones gastronómicas le llevarán de burón en burón en el corazón del Aubrac, combinando actividades al aire libre, convivencia y descubrimiento de los productos locales (Aligot de l’Aubrac y queso DOP de Laguiole).

L’événement Les Traces Prades-d’Aubrac a été mis à jour le 2025-11-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)