Une journée pour mettre en valeur la culture populaire du Limousin. Plus de 100 personnes en costume traditionnel pour montrer l’image dynamique des activités folkloriques et des savoir-faire anciens symboles du patrimoine immatériel reçu des générations passées. Sur la place de la République, un village permet au promeneur de découvrir, au travers de différents stands, des savoir-faire, des gestes oubliés de travail de la vie quotidienne tout en appréciant les intermèdes de danse et de musiques. Le public peut aussi s’initier à des jeux anciens, goûter aux recettes gourmandes de nos grands-mères et participer à la danse. Les animations s’alternent tout au long de la journée dans une ambiance simple et conviviale. .

Place de la République

Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 65 02 71 lougerbassou@gmail.com

