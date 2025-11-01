Les Trailing games 2025 Caillac

Les Trailing games 2025 Caillac samedi 1 novembre 2025.

Les Trailing games 2025

Caillac Lot

Tarif : 50 – 50 – EUR

Début : 2025-11-01 08:00:00

fin : 2025-11-01 14:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Bienvenue dans l’univers des TRAILING GAMES…

Un événement unique en son genre, mêlant jeu d’enquête grandeur nature, mantrailing, immersion, esprit d’équipe, déguisements, découverte du patrimoine local… et surtout plaisir partagé avec son chien !

Vous êtes initié.e au mantrailing et vous aimez relever des défis en équipe ? Alors préparez-vous à vivre une aventure palpitante, pleine de rebondissements et de complicité, lors de cette grande enquête grandeur nature !

Par équipes de 3 à 5 binômes chien-humain, vous serez plongés dans un scénario original et captivant une affaire mystérieuse à résoudre, des énigmes à décrypter, des indices à collecter… et bien sûr, des pistes à remonter grâce au flair de vos chiens

Par équipes de 3 à 5 binômes chien-humain, vous serez plongés dans un scénario original et captivant une affaire mystérieuse à résoudre, des énigmes à décrypter, des indices à collecter… et bien sûr, des pistes à remonter grâce au flair de vos chiens. Chaque binôme entrera en action à tour de rôle pour faire progresser l’équipe dans l’enquête, étape après étape pendant que les autres tenteront de percer certains mystères de l’histoire.

5 enquêtes, 5 équipes cynophiles, 5 villages ou regroupements de villages dans le Lot près de Cahors …

Sur votre chemin

• des personnages énigmatiques à rencontrer,

• des lieux insolites ou chargés d’histoire à explorer,

• des pistes tracées avec soin,

• des reliques à récupérer pour percer le secret final…

Mais attention rigueur, communication, sens de l’observation, esprit d’équipe et entraide seront vos meilleurs alliés !

Et pour encore plus d’immersion, chaque équipe est invitée à venir déguisée selon l’univers de son enquête… alors sortez les chapeaux de détective, les costumes de pirates, les capes de sorciers ou les tenues de gentlemen cambrioleurs !

Une fois toutes les affaires élucidées, les équipes convergeront vers un lieu commun pour une grande scène finale où l’on découvrira la vérité… avant de se retrouver dans une ambiance conviviale autour de food trucks, animations et bien sûr la cérémonie des résultats avec remise de prix sur podium.

Les TRAILING GAMES, c’est

• Du mantrailing, mais en version ludique, coopérative et scénarisée

• Un moment unique à vivre avec son chien et ses amis

• L’occasion de repousser ses limites tout en s’amusant

• Une immersion dans des histoires réelles et fictives pleines de mystères et de lieux magiques

• Des souvenirs inoubliables à partager !

Alors, prêts à entrer dans le jeu ?

Constituez votre équipe ou intégrez une équipe, attendez votre affectation à une des 5 enquêtes préparées avec soin par nos équipes, préparez votre flair et votre esprit de déduction … et rejoignez l’aventure des TRAILING GAMES !

Ouverture des inscriptions prochainement …

Inscription 50€/binôme humain-chien .

Caillac 46140 Lot Occitanie +33 7 67 84 32 33 flairetlegendes@laposte.net

English :

Welcome to the world of TRAILING GAMES?

A one-of-a-kind event combining life-size investigation games, mantrailing, immersion, team spirit, disguises, discovery of local heritage? and above all, fun shared with your dog!

Are you a mantrailing enthusiast who enjoys team challenges? Then get ready for a thrilling adventure, full of twists and turns and lots of fun!

In teams of 3 to 5 dog-human pairs, you’ll be immersed in an original and captivating scenario: a mysterious case to solve, enigmas to decipher, clues to collect… and, of course, leads to follow thanks to your dogs’ flair!

German :

Willkommen in der Welt der TRAILING GAMES?

Eine einzigartige Veranstaltung, die Ermittlungsspiele in Naturgröße, Mantrailing, Eintauchen, Teamgeist, Verkleidungen, Entdeckung des lokalen Kulturerbes und vor allem Spaß mit Ihrem Hund vereint!

Sie kennen sich mit Mantrailing aus und stellen sich gerne Herausforderungen im Team? Dann machen Sie sich auf ein spannendes Abenteuer voller Wendungen und Komplizenschaft gefasst, das Sie bei dieser großen Untersuchung in der Natur erleben werden!

In Teams von 3 bis 5 Hund-Mensch-Paaren tauchen Sie in ein originelles und fesselndes Szenario ein: Ein mysteriöser Fall muss gelöst, Rätsel entschlüsselt, Hinweise gesammelt werden… und natürlich müssen Sie dank der Spürnase Ihrer Hunde Spuren verfolgen

Italiano :

Benvenuti nel mondo dei TRAILING GAMES?

Un evento unico, che combina un gioco d’investigazione a grandezza naturale, mantrailing, immersione, spirito di squadra, abbigliamento in maschera, scoperta del patrimonio locale e soprattutto divertimento in compagnia del vostro cane!

Siete esperti di mantrailing e vi piace affrontare le sfide in squadra? Allora preparatevi a vivere un’avventura emozionante, piena di colpi di scena e di legami, durante questa indagine a grandezza naturale!

In squadre da 3 a 5 coppie cane-uomo, sarete immersi in uno scenario originale e accattivante: un caso misterioso da risolvere, enigmi da decifrare, indizi da raccogliere e, naturalmente, piste da seguire grazie all’estro dei vostri cani

Espanol :

Bienvenido al mundo de los JUEGOS DE TRAILING?

Un evento único, que combina un juego de investigación a escala real, mantrailing, inmersión, espíritu de equipo, disfraces, descubrimiento del patrimonio local… ¡y sobre todo diversión compartida con su perro!

¿Es usted un mantrailer experimentado que disfruta asumiendo retos como parte de un equipo? Entonces prepárese para una emocionante aventura, llena de giros y muchos lazos afectivos, ¡durante esta investigación a escala real!

En equipos de 3 a 5 parejas perro-humano, se sumergirán en un escenario original y cautivador: un misterioso caso que resolver, enigmas que descifrar, pistas que recoger… y, por supuesto, pistas que seguir gracias al olfato de sus perros

