LES TRAILS DE LA FACTRICE

Esplanade Roquebrun Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

L’association les Trails de la Factrice propose, avec le concours de la Ville de Roquebrun, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, sa course éponyme.

300 participants sont attendus.

Au programme

9h La Tournée du Père Noël Trail de 19 km D+ 900 m

9h15 L’avant-goût de Noël Randonnée de 9 km D+ 250 m

Avec ravitaillement campagnard à mi-parcours

Courses enfants benjamins 3 km et minimes 5 km

Marché de Noël, bourse aux jouets buvette et restauration sur place. .

Esplanade Roquebrun 34460 Hérault Occitanie

English :

With the support of the town of Roquebrun, the Hérault department and the logistical backing of Hérault Sport, the Trails de la Factrice association is staging its eponymous race.

300 participants are expected.

German :

Der Verein Les Trails de la Factrice veranstaltet mit Unterstützung der Stadt Roquebrun, des Departements Hérault und der logistischen Hilfe von Hérault Sport seinen gleichnamigen Lauf.

es werden 300 Teilnehmer erwartet.

Italiano :

L’associazione Trails de la Factrice, con l’aiuto della città di Roquebrun, del dipartimento dell’Hérault e il supporto logistico di Hérault Sport, organizza la sua gara omonima.

sono attesi 300 partecipanti.

Espanol :

La asociación Trails de la Factrice, con la ayuda de la ciudad de Roquebrun, el departamento de Hérault y el apoyo logístico de Hérault Sport, organiza su carrera homónima.

se esperan 300 participantes.

L’événement LES TRAILS DE LA FACTRICE Roquebrun a été mis à jour le 2025-11-21 par 34 HERAULT SPORT