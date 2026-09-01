Informations pratiques

Mont-Dore

Les Trails du Sancy

Parc thermal du Mont-Dore Mont-Dore Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 05:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Un week-end dédié à l’ensemble des traileuses et traileurs de tous niveaux, tous horizons. Des distances, des dénivelés pour débuter, s’affirmer, se tester, s’entrainer ou aboutir. 2 jours pour courir dans le massif du Sancy de 10 à 60 km !

.

Parc thermal du Mont-Dore Mont-Dore 63240 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 65 21 96 xttr63.lemontdore@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A weekend dedicated to runners of all levels and backgrounds. Distances and elevation changes for beginners, those who want to assert themselves, those who want to test themselves, those who want to train or those who want to achieve. 2 days of running in the Sancy Massif, from 10 to 60 km!

L’événement Les Trails du Sancy Mont-Dore a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme du Massif du Sancy