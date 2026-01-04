Les trains de Pâques L’orée des Pistes Les Hôpitaux-Neufs

Les trains de Pâques

L’orée des Pistes Gare des Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 15:00:00

fin : 2026-05-17 16:45:00

Date(s) :

2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-17

Embarquez pour un voyage jusqu’à Fontaine-Ronde où une chasse aux œufs vous attend. Une sortie en famille, pleine de surprises et de fun, à ne pas manquer ! .

L’orée des Pistes Gare des Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 10 10 contact@conifer.fr

