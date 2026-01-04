Les trains de Pâques L’orée des Pistes Les Hôpitaux-Neufs
Les trains de Pâques
L'orée des Pistes Gare des Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs Doubs
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-04-12 15:00:00
fin : 2026-05-17 16:45:00
Date(s) :
2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-17
Embarquez pour un voyage jusqu’à Fontaine-Ronde où une chasse aux œufs vous attend. Une sortie en famille, pleine de surprises et de fun, à ne pas manquer ! .
+33 3 81 49 10 10 contact@conifer.fr
