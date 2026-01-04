Les trains du terroir Les Hôpitaux-Neufs

Les trains du terroir

RV à la Gare Les Hôpitaux-Neufs Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-02-11 15:00:00

fin : 2026-02-18 16:45:00

2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04

Promenade en locomotive à traction diesel jusqu’au site de Fontaine Ronde.

Exposants locaux, dégustations et vente de produits du coin

Profitez d’une sortie unique mêlant traditions, saveurs et voyage à bord du Coni’fer !

Prévoir d’arriver 15 minutes avant l’heure de départ.

Durée moyenne du trajet A/R 1h45.

Réservation en ligne possible. .

RV à la Gare Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 10 10 contact@conifer.fr

