Les trains du terroir Les Hôpitaux-Neufs mercredi 11 février 2026.
RV à la Gare Les Hôpitaux-Neufs Doubs
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 15:00:00
fin : 2026-02-18 16:45:00
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04
Promenade en locomotive à traction diesel jusqu’au site de Fontaine Ronde.
Exposants locaux, dégustations et vente de produits du coin
Profitez d’une sortie unique mêlant traditions, saveurs et voyage à bord du Coni’fer !
Prévoir d’arriver 15 minutes avant l’heure de départ.
Durée moyenne du trajet A/R 1h45.
Réservation en ligne possible. .
RV à la Gare Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 10 10 contact@conifer.fr
