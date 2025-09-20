Les Traits du Perche à Couëtron-du-Perche Couëtron-au-Perche
Les Traits du Perche à Couëtron-du-Perche Couëtron-au-Perche samedi 20 septembre 2025.
Les Traits du Perche à Couëtron-du-Perche
10 Rue du Château Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Le château de Saint-Agil accueille une nouvelle fois un week-end festif mêlant patrimoine et cheval.
Les Traits du Perche à Couëtron-du-Perche. À l’occasion des 40 ans de la Sellerie Percheronne, vous pourrez assister à des démonstrations de chevaux de trait. Spectacle, balades, DJ, conférence, balade, expo… viendront compléter ce rendez-vous convivial. Programme complet à lire ci-dessous. .
10 Rue du Château Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 78 92 83 70 contact.perche41@gmail.com
English :
Château de Saint-Agil once again hosts a festive weekend combining heritage and horses.
German :
Das Schloss von Saint-Agil ist erneut Gastgeber eines festlichen Wochenendes, das Kulturerbe und Pferde miteinander verbindet.
Italiano :
Lo Château de Saint-Agil ospita ancora una volta un fine settimana di festa che unisce patrimonio e cavalli.
Espanol :
El castillo de Saint-Agil vuelve a acoger un fin de semana festivo que combina patrimonio y caballos.
L’événement Les Traits du Perche à Couëtron-du-Perche Couëtron-au-Perche a été mis à jour le 2025-09-12 par OT de Vendome Territoires Vendomois