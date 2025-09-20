Les Traits du Perche à Couëtron-du-Perche Couëtron-au-Perche

10 Rue du Château Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Gratuit

Gratuit

Début : Dimanche 2025-09-20
fin : 2025-09-21

Début : Dimanche 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Le château de Saint-Agil accueille une nouvelle fois un week-end festif mêlant patrimoine et cheval.

Les Traits du Perche à Couëtron-du-Perche. À l’occasion des 40 ans de la Sellerie Percheronne, vous pourrez assister à des démonstrations de chevaux de trait. Spectacle, balades, DJ, conférence, balade, expo… viendront compléter ce rendez-vous convivial. Programme complet à lire ci-dessous. .

10 Rue du Château Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 78 92 83 70 contact.perche41@gmail.com

English :

Château de Saint-Agil once again hosts a festive weekend combining heritage and horses.

German :

Das Schloss von Saint-Agil ist erneut Gastgeber eines festlichen Wochenendes, das Kulturerbe und Pferde miteinander verbindet.

Italiano :

Lo Château de Saint-Agil ospita ancora una volta un fine settimana di festa che unisce patrimonio e cavalli.

Espanol :

El castillo de Saint-Agil vuelve a acoger un fin de semana festivo que combina patrimonio y caballos.

