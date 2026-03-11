Les Trans présentent : Concert Ventolune + jeunes de l’internat Dibaot Square d’Armagnac Rennes Mercredi 8 avril, 17h30 Ille-et-Vilaine

Le groupe anime en avril des ateliers de création avec des adolescent·es de l’internat Dibaot. Rendez-vous rue d’Armagnac le 8 avril pour une restitution de ces ateliers et d’un concert de Ventolune !

Projet accompagné dans le cadre d’une production mutualisée entre Run Ar Puñs (Chateaulin), Hydrophone (Lorient) et Les Trans (Rennes), Ventolune est un duo new wave finistérien très prometteur, repéré par le Run Ar Puñs.

Après une résidence à l’Ubu en février, et avant la sortie de leur premier EP, le groupe anime en avril des ateliers de création avec des adolescent·es de l’internat Dibaot, situé dans le quartier de Villejean à Rennes.

Rendez-vous rue d’Armagnac le 8 avril prochain pour une restitution de ces ateliers, suivie d’un concert de Ventolune ; le tout, en plein air !

Cet événement se déroule dans le cadre des Trans en résidence à Villejean. Depuis septembre 2024, l’association mène des projets (ateliers, concerts, rencontres…) avec les habitant·es et habitué·es du quartier, autour de la musique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-08T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-08T19:00:00.000+02:00

Square d’Armagnac 5 Rue d’Armagnac, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



