Les transformations végétales du Paris historique Académie du climat Paris

12/02/26 14H30 Transformations végétales d’un quartier historique :

des berges de Seine à l’Hôtel de Ville

Ancienne mairie du 4ème arrondissement, l’Académie du

Climat est un lieu d’expérimentation, d’information, de documentation sur le changement

climatique et son impact sur le quotidien et sur la biodiversité,

principalement en milieu urbain.

Aussi, en parcourant les alentours, nous

découvrirons, que ce quartier historique se transforme peu à peu afin de

proposer des réponses à ces enjeux, à travers divers aménagements en connexion

les uns avec les autres : une forêt urbaine sur la place de l’Hôtel de

Ville, îlot de fraîcheur formant maillon avec les alignements d’arbres et

jardins avoisinants.

Le parcours se poursuivra par l’aménagement du parc Rives de Seine sur 10

hectares en plein cœur de la Ville, valorisant les pratiques sportives et

circulation douce et enfin, la création du jardin mémoriel en hommage aux

victimes du 13 novembre 2015, sur le parvis de l’église Saint-Gervais- Saint-Protais,

espace de mémoire et aussi d’accueil des oiseaux, évoquant l’âme des personnes

disparues, grâce à une palette végétale choisie et variée, des bains d’oiseaux

dans le creux des pierres et des nichoirs dans les arbres.

Rendez-vous : Académie du Climat, 2 Pl. Baudoyer, 75004 Paris

L’évolution des pratiques d’aménagement des jardins et de l’espace public au cœur d’un quartier ancien.

Le jeudi 12 février 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes.

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

