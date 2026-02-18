Les transhumances des Boi du carnaval de Guingamp Manoir de Kérénez Saint-Agathon

Les transhumances des Boi du carnaval de Guingamp

Manoir de Kérénez Lieu-dit Kerénez Saint-Agathon Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-07 14:30:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

2026-03-07

Ils annoncent l’arrivée du carnaval de Guingamp les Boi (prononcez [boï], bœufs en Brésilien) sont de retour ! Symboles populaires de renouveau et de résilience, ils partiront en musique du manoir de Kernenez en Saint-Agathon pour rejoindre la bibliothèque de Saint-Agathon et y trouver un goûter partagé. Venez avec vos instruments de musique pour animer le joyeux cortège. .

