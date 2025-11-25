les transports BERTIN et PROMOTRANS recrutent et forment Noyal-Châtillon-sur-Seiche – Agence RENNES EST Noyal-Châtillon-sur-Seiche Mardi 25 novembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Job Dating Conducteur/Conductrice de Transport de Marchandises Vous recherchez un emploi dans le secteur du transport de marchandises ? Vous souhaitez vous former et obtenir votre permis C et/ou EC ?

Job Dating Conducteur/Conductrice de Transport de Marchandises Vous recherchez un emploi dans le secteur du transport de marchandises ? Vous souhaitez vous former et obtenir votre permis C et/ou EC ? Ne manquez pas notre Job Dating ! Rencontrez en face à face des entreprises qui recrutent et trouvez le métier qui vous correspond ! Nous vous donnerons toutes les informations sur le parcours de formation et les postes à pourvoir.

Venez avec votre CV et votre motivation ! Le centre de formation et

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-25T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-25T12:00:00.000+01:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/525299

Noyal-Châtillon-sur-Seiche – Agence RENNES EST 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche Châtillon-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine