Les travaux de recherche de la Chaire Travel ENAC ENAC Alumni Toulouse

Les travaux de recherche de la Chaire Travel ENAC
Mardi 18 novembre, 18h30 sur inscription

Dédiée à l’analyse des transformations structurelles de la demande dans le secteur du transport aérien, la chaire TRAVEL vous donne rdv pour un webinaire.

À travers une approche scientifique pluridisciplinaire unique, fondée sur l’économie et l’économie appliquée au transport aérien, la chaire étudie :

– Les évolutions des choix de mobilité des passagers et les dynamiques d’intermodalité entre les différents modes de transport ;

– L’impact des innovations technologiques et opérationnelles sur la durabilité du secteur.

L’objectif est de produire des données et des modèles économiques solides pour éclairer les stratégies des acteurs et des décideurs publics et privés, et de diffuser ces connaissances au service de l’ensemble de la filière.

Rejoignez-nous pour découvrir les derniers travaux de recherche de la chaire et échanger avec ses membres sur les enjeux clés du transport de demain.

Une chaire ENAC portée par la Fondation ENAC avec le soutien des mécènes Air Caraïbes, French bee et Aérogestion.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-18T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-18T19:30:00.000+01:00

