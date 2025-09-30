Les Travaux Publics se FEMINISENT ! Venez découvrir les opportunités ! Agence RENNES EST Rennes

Les Travaux Publics se FEMINISENT ! Venez découvrir les opportunités ! Agence RENNES EST Rennes Mardi 30 septembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

France travail, le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et de la Famille), la FRTP (Fédération des Travaux Publics) et l’AFPA s’associent pour promouvoir la place des femmes dans ce

France travail, le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et de la Famille), la FRTP (Fédération des Travaux Publics) et l’AFPA s’associent pour promouvoir la place des femmes dans ce domaine d’activité :- quels sont les métiers qui recrutent dans les TP, – quelles sont les formations dispensées pour y accéder, …La FRTP vous présentera des vidéos, des témoignages et une présentation d’outils…France Travail vous proposera à l’issue de cet atelier une visite de chantier pour

Début : 2025-09-30T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-30T11:30:00.000+02:00

Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine