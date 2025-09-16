les travaux publics se féminisent : venez découvrir les opportunités aux PORTES OUVERTES de l’AFPA Agence RENNES EST Rennes

les travaux publics se féminisent : venez découvrir les opportunités aux PORTES OUVERTES de l’AFPA Agence RENNES EST Rennes mardi 16 septembre 2025.

France travail, le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et de la Famille), la FRTP (Fédération des Travaux Publics) et l’AFPA s’associent pour promouvoir la place des femmes dans ce domaine d’activité :- quels sont les métiers qui recrutent dans les TP, – quelles sont les formations dispensées pour y accéder, …La FRTP vous présentera des vidéos, des témoignages et une présentation d’outils…France Travail vous proposera à l’issue de cet atelier une visite de chantier pour vivre en immersion l’expérience terrain ! Un parcours d’accompagnement exclusivement féminin au sein de l’AFPA vous sera proposé pour construire votre projet !Venez NOMBREUSES aux PORTES OUVERTES de l’AFPA !

Rdv à 10h aux Portes ouvertes de l’AFPA, prévoir 1h30

Début : 2025-09-16T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-16T11:30:00.000+02:00

Agence RENNES EST 35000 Rennes