Les Traversantes Notre-Dame de Mouthier-le-Vieillard 9 Place Notre-Dame Poligny Jura

Trio de flûtes de la Montaine

Programme de l’été 2025 (Comité de sauvegarde de Mouthiers-le-Vieillard et La Montaine) :

Samedi 28 Juin 18h30

Les Traversantes*

Trio de flûtes de la Montaine

Jeudi 24 Juillet 18h30

Visite Sculptures et Musique

par Antoine Seigle-Ferrand

Vendredi 1er Août 18h30

Mathis Philippe et Dorian Seyller*

Guitare, piano et voix

Jeudi 21 Août 18h30

Hommes et Sculptures

par Antoine Seigle-Ferrand

Samedi 30 Août 18h30

Violon et Piano*

par Anne Cuche et Michel Tison

Du 14/07 au 30/08 de 14h à 18h

Visites de l’église (sauf le dimanche)

*Entrées programmes

Découvrez la première église de Poligny, Notre-Dame Mouthiers-le-Vieillard construite à partir du IXe siècle sur l’emplacement d’une ancienne chapelle. Sa construction se termine au XIe siècle. Autour de cette église s’est constituée la première cité de Poligny avant que la ville ne soit déplacée au pied de la colline de Grimont. Située en dehors de la ville protégée à partir du XIIIe siècle, l’église a subi beaucoup de destructions à plusieurs périodes. Il reste tout de même des éléments anciens notamment le clocher du XIIe siècle et sa toiture en lauzes.

Elle renferme aussi plusieurs sculptures, retables et tableaux classés ou inscrits aux Monuments Historiques. Plusieurs pièces ont été vendues Metropolitain Museum of Art de New York. A l’origine, l’église comprenait trois nefs et plusieurs chapelles. Il reste la croisée du transept et deux travées du choeur. .

