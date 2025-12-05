LES TRAVERSÉES CALITO BOMBO AU DOMAINE LES SERRALS Faugères

LES TRAVERSÉES CALITO BOMBO AU DOMAINE LES SERRALS

195 chemin du penchadis Faugères Hérault

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Les Traversées AgriCulturelles débarquent à Faugères pour une soirée où culture et agriculture se rencontrent ! Un concert de Calito Bombo au coeur du Domaine Les Serrals dès 18h30, accompagné de dégustations de produits locaux. Un moment convivial, entre musique, vignes et convivialité, à ne pas manquer !

Tarif 5€ (spectacle et dégustation), gratuit jusqu’à 11 ans. Réservations obligatoires.

195 chemin du penchadis Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 7 83 99 81 20 traverse.bap@gmail.com

The Traversées AgriCulturelles come to Faugères for an evening where culture and agriculture meet! A concert by Calito Bombo in the heart of Domaine Les Serrals from 6.30pm, accompanied by tastings of local produce. A not-to-be-missed evening of music, vines and conviviality!

Price: 5? (show and tasting), free for children under 11. Reservations required.

