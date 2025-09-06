Les Traversées du Marais 2025 Musée des arts et métiers Paris

Les Traversées du Marais 2025 au Musée des Arts et Métiers

Collection permanente

Organisé en sept sections thématiques, le parcours de visite permet de découvrir les plus belles pièces de la collection du musée.

Samedi 6 septembre 2025 : Tarif d’entrée au musée

Dimanche 7 septembre 2025 : Entrée libre (premier dimanche du mois)

Pour la 11e édition des Traversées du Marais, le musée vous propose de vous émerveiller pendant tout un week-end !

À l’aide de cannes creuses, l Les Souffleurs Commandos Poétiques vous murmurent aux oreilles des secrets philosophiques ou littéraires qui questionnent l’innovation et vous invitent à rêver la technique de demain… Les médiateurs vous font également entendre leur voix à travers des visites guidées et des ateliers mêlant découvertes des trésors du musée et réflexions sur l’histoire des grandes inventions qui ont transformé le monde. À découvrir en famille pour éveiller la curiosité… et son imagination !

Samedi 6 et dimanche 7 septembre 2025

Les visites flash engagées au cœur des collections

Flânez au musée et laissez-vous surprendre par nos visites flash tout au long de la journée. Nos médiateurs vous font découvrir nos pépites ou coups de cœur du moment !

11h, 14h, 15h et 16h (15 min)

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Programme disponible à l’accueil

La démonstration du pendule de Foucault

Venez voir la Terre tourner ! À l’aube de la seconde moitié du XIXe siècle, on ne connaît pas de preuve « interne » de la rotation de la Terre sur elle-même, mais seulement des preuves « externes » tel que le mouvement apparent du Soleil et des étoiles dans le ciel. Il faudra toute l’ingéniosité du physicien autodidacte Léon Foucault pour apporter une réponse à travers cette expérience scientifique désormais célèbre.

12h & 17h (20 min)

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Rendez-vous au rez-de-chaussée, dans l’église

Les Fabricateurs | Maquette ta ville durable (à partir de 7 ans)

Participez à la création d’une maquette collective en matériaux recyclés et imaginez ensemble la ville de demain : ses rues, ses transports, ses habitations…

14h à 17h (en accès libre)

Activité gratuite, sans réservation dans la limite des places disponibles

Rendez-vous dans l’espace de médiation (1er étage)

Les Souffleurs Commandos Poétiques | Appartitions – Disparitions

Laissez-vous surprendre par Les Souffleurs, un collectif d’artistes-poètes qui murmurent à votre oreille des secrets inspirants. Une expérience intime pour repenser l’innovation… et rêver la technique de demain.

14h à 17h30

Activité gratuite, sans réservation dans la limite des places disponibles

Rendez-vous sur le parvis et dans l’église

