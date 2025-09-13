Les Tremplins en fête ! Chaux-Neuve

Tremplins de saut à ski Chaux-Neuve Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

2025-09-13

Évènement organisé par la Syndicat Mixte du Mont d’Or, afin de faire découvrir le site des Tremplins de Saut à Ski au plus grand nombre, avec une multitude d’activités et d’animations à faire sur place afin de découvrir ce site ! Entrée libre, buvette et snack sur place, avec activités sportives, ludiques et récréatives pour s’amuser en famille ou entre amis ! .

Tremplins de saut à ski Chaux-Neuve 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 20 00

Les Tremplins en fête !

Les Tremplins en fête !

L’événement Les Tremplins en fête ! Chaux-Neuve a été mis à jour le 2025-08-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS