Les trésors à marée basse algues et animaux Crozon
Les trésors à marée basse algues et animaux Crozon vendredi 17 avril 2026.
Crozon
Les trésors à marée basse algues et animaux
Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-05-01 12:00:00
Date(s) :
2026-04-17 2026-05-01
Les trésors à marée basse algues et animaux
RDV parking de la plage de Postolonnec
8€ par personne et 5€ par enfant jusqu’à 12 ans.
Réservations au 06 66 07 59 77 ou par mail herrouroger@gmail.com .
Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 66 07 59 77
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English : Les trésors à marée basse algues et animaux
L’événement Les trésors à marée basse algues et animaux Crozon a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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