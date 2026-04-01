Crozon

Les trésors à marée basse algues et animaux

Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-05-01 12:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-05-01

Les trésors à marée basse algues et animaux

RDV parking de la plage de Postolonnec

8€ par personne et 5€ par enfant jusqu’à 12 ans.

Réservations au 06 66 07 59 77 ou par mail herrouroger@gmail.com .

Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 66 07 59 77

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English : Les trésors à marée basse algues et animaux

L’événement Les trésors à marée basse algues et animaux Crozon a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime