Les trésors cachés à marée basse Lanton mardi 15 avril 2025.

Lanton Lanton Gironde

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Début : 2025-04-15

fin : 2025-10-28

2025-04-15 2025-04-25 2025-05-02 2025-05-08 2025-05-29 2025-06-09 2025-07-08 2025-07-10 2025-07-16 2025-07-22 2025-08-05 2025-08-07 2025-08-11 2025-08-15 2025-08-20 2025-08-22 2025-10-23 2025-10-28

Partez à l’aventure sur l’estran de la plage Suzette à la découverte des coquillages et crustacés ! Accompagnés d’un animateur passionné, observez palourdes, crabes verts et arénicoles se cacher dans les vasières.

Laissez-vous surprendre par le plaisir enfantin de sentir la vase sous vos pieds… ou testez nos étonnants patins à vase en bois pour une expérience encore plus ludique et insolite ! Ici, on explore, on s’émerveille, mais on respecte la nature toutes les petites créatures retrouvées sont remises à l’eau à la fin de l’activité. À vos épuisettes, l’aventure vous attend !

Toutes les prises seront remises à l’eau à la fin de l’activité.

Déconseillé aux de 5 ans et aux personnes ayant des difficultés de marche.

Sur réservation à l’Office de tourisme Cœur du Bassin d’Arcachon. .

Lanton Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 67 56

