Les trésors cachés à marée basse

Lanton Lanton Gironde

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-20 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-10-20

Partez à l’aventure sur l’estran à la découverte des coquillages et crustacés ! Accompagnés d’une animatrice passionnée, observez coques, palourdes, crabes verts et arénicoles se cacher dans les vasières.

Laissez-vous surprendre par le plaisir enfantin de sentir la vase sous vos pieds… ou testez nos étonnants patins à vase en bois pour une expérience encore plus ludique et insolite ! Ici, on explore, on s’émerveille, mais on respecte la nature toutes les petites créatures retrouvées sont remises à l’eau à la fin de l’activité. L’aventure vous attend !

Informations pratiques

Durée 2h

Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans et aux personnes ayant des difficultés de marche

Pour tout renseignements complémentaires, merci de prendre contact avec l’office de tourisme au 05 57 70 67 56. .

Lanton Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 67 56

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English : Les trésors cachés à marée basse

L’événement Les trésors cachés à marée basse Lanton a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Coeur Bassin