Les trésors cachés de Libourne Libourne mercredi 22 octobre 2025.

Quai du Général d’Amade Libourne Gironde

Parents, laissez-vous guider par Sandrine de “Le fin mot de l’histoire” et découvrez la bastide de Libourne pendant que vos enfants jouent avec elle à une chasse au trésor sur fonds d’histoires de Libourne. On joue à l’aide d’une besace, la MasterbOixe inspirée du jeu de société Mastermind, c’est un support de visite original, fait à partir de matières recyclées que Sandrine a conçu pour que les enfants ne soient plus embarrassés par des livrets et des crayons. Il faut trouver la bonne combinaison des 4 couleurs en répondant aux questions sur Libourne. Énigmes et récompenses les attendent ! .

Quai du Général d’Amade Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 51 15 04 bienvenue@tourisme-libournais.com

