Les trésors cachés de Libourne Libourne
Les trésors cachés de Libourne Libourne mercredi 22 octobre 2025.
Les trésors cachés de Libourne
Quai du Général d’Amade Libourne Gironde
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
Parents, laissez-vous guider par Sandrine de “Le fin mot de l’histoire” et découvrez la bastide de Libourne pendant que vos enfants jouent avec elle à une chasse au trésor sur fonds d’histoires de Libourne. On joue à l’aide d’une besace, la MasterbOixe inspirée du jeu de société Mastermind, c’est un support de visite original, fait à partir de matières recyclées que Sandrine a conçu pour que les enfants ne soient plus embarrassés par des livrets et des crayons. Il faut trouver la bonne combinaison des 4 couleurs en répondant aux questions sur Libourne. Énigmes et récompenses les attendent ! .
Quai du Général d’Amade Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 51 15 04 bienvenue@tourisme-libournais.com
English : Les trésors cachés de Libourne
German : Les trésors cachés de Libourne
Italiano :
Espanol : Les trésors cachés de Libourne
L’événement Les trésors cachés de Libourne Libourne a été mis à jour le 2025-10-15 par OTI du Libournais