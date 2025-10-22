Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les trésors cachés de Libourne Libourne

Les trésors cachés de Libourne

Les trésors cachés de Libourne Libourne mercredi 22 octobre 2025.

Les trésors cachés de Libourne

Quai du Général d’Amade Libourne Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22

Date(s) :
2025-10-22

Parents, laissez-vous guider par Sandrine de “Le fin mot de l’histoire” et découvrez la bastide de Libourne pendant que vos enfants jouent avec elle à une chasse au trésor sur fonds d’histoires de Libourne. On joue à l’aide d’une besace, la MasterbOixe inspirée du jeu de société Mastermind, c’est un support de visite original, fait à partir de matières recyclées que Sandrine a conçu pour que les enfants ne soient plus embarrassés par des livrets et des crayons. Il faut trouver la bonne combinaison des 4 couleurs en répondant aux questions sur Libourne. Énigmes et récompenses les attendent !   .

Quai du Général d’Amade Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 51 15 04  bienvenue@tourisme-libournais.com

English : Les trésors cachés de Libourne

German : Les trésors cachés de Libourne

Italiano :

Espanol : Les trésors cachés de Libourne

L’événement Les trésors cachés de Libourne Libourne a été mis à jour le 2025-10-15 par OTI du Libournais