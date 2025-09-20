Les trésors de la Bibliothèque Bibliothèque patrimoniale Romain Gary Nice

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Vos bibliothécaires vous font découvrir une sélection exceptionnelle de documents patrimoniaux : livres anciens et ouvrages de bibliophilie contemporaine.

Bibliothèque patrimoniale Romain Gary 21bis boulevard Dubouchage, 06000 Nice, France

« Le Jardin des Roses de Saadi », livre de bibliophilie et exemplaire de tête, 1980. « Antiphonae, capitula, Hymni & orationes Ad Vesperas ins, manuscrit, 1740. Coll. BMVR de Nice