Les trésors de la flèche dunaire de Barneville-Carteret

Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 14:30:00

fin : 2026-10-20 16:30:00

Date(s) :

2026-10-20

Pour tout savoir sur cet espace dunaire remarquable qui délimite le havre de Carteret, sa formation, sa faune, sa flore et le rôle de l’homme sur ce site littoral.

Gratuit. Réservation obligatoire au 02 33 46 37 06 ou en ligne https://www.cpiecotentin.com/

Rdv parking de la Gerfleur à Barneville-Carteret.

Organisé par le conseil départemental de la Manche. .

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 2 33 46 37 06

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English : Les trésors de la flèche dunaire de Barneville-Carteret

L’événement Les trésors de la flèche dunaire de Barneville-Carteret Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-03-16 par Partenaires extérieurs