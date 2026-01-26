Les trésors de la forêt d’Andaine Bagnoles de l’Orne Normandie

Les trésors de la forêt d’Andaine

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Le Bus des familles de l’Udaf de l’Orne est à Champsecret du 2 au 21 février et propose des animations gratuites coconstruites avec les habitants, élus, associations et autres partenaires.

Ce mercredi 18 février après-midi Une découverte des trésors de la forêt d’Andaine accompagnés par des professionnels.

La forêt d’Andaine couvre 8000 ha dont plus de 5 000 ha sont classés en forêt domaniale gérée par l’Office National des forêts (ONF).

A proximité de Champsecret, le cours d’eau de l’Andainette et ses affluents, qui serpentent à travers la forêt d’Andaine, créent des conditions favorables au développement de milieux rares à l’échelle de l’Europe. Depuis le début des années 2000, un site Natura 2000 permet de mettre en place des actions afin de protéger ces milieux ainsi que les espèces qu’ils abritent.

Le Parc naturel régional et géoparc Normandie Maine, animateur du site Natura 2000, et l’ONF vous proposent une balade au sein du site Natura 2000 Bassin de l’Andainette au cœur de la forêt d’Andaine pour vous faire découvrir ses richesses naturelles.

Rendez-vous à 14h00 au Bus des familles.

Nous nous rendrons ensuite en voiture jusqu’au point de départ de la balade en forêt (NB balade sur de courtes distances) .

+33 6 81 12 77 19 ehurel@udaf-orne.fr

