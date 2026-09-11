Les trésors de la musique vocale espagnole Pau
samedi 10 octobre 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Les trésors de la musique vocale espagnole
10 Boulevard du Corps Franc Pommies et d Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
L’Ensemble Vocal Émergence a invité le chœur basque KANTAKA ABESBATZA. Le programme de la soirée sera très varié : KANTAKA ABESBATZA présentera son répertoire de musiques chorales riches et diverses, y compris des chants en basque. L’ENSEMBLE VOCAL ÉMERGENCE, pour sa part, chantera quelques pièces de son répertoire de musiques vocales espagnoles sacrées et populaires. Les deux ensembles joindront leurs voix pour clore cette soirée. .
10 Boulevard du Corps Franc Pommies et d Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 32 61 00
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English : Les trésors de la musique vocale espagnole
L’événement Les trésors de la musique vocale espagnole Pau a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pau
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