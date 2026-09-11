Informations pratiques

Pau

Les trésors de la musique vocale espagnole

10 Boulevard du Corps Franc Pommies et d Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

L’Ensemble Vocal Émergence a invité le chœur basque KANTAKA ABESBATZA. Le programme de la soirée sera très varié : KANTAKA ABESBATZA présentera son répertoire de musiques chorales riches et diverses, y compris des chants en basque. L’ENSEMBLE VOCAL ÉMERGENCE, pour sa part, chantera quelques pièces de son répertoire de musiques vocales espagnoles sacrées et populaires. Les deux ensembles joindront leurs voix pour clore cette soirée. .

10 Boulevard du Corps Franc Pommies et d Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 32 61 00

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English : Les trésors de la musique vocale espagnole

L’événement Les trésors de la musique vocale espagnole Pau a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pau