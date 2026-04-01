Les trésors de la nuit, entre contes et observations Musée Rural de Guimaëc Guimaëc

Les trésors de la nuit, entre contes et observations

Musée Rural de Guimaëc Lieu-dit Le Prajou Guimaëc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:00:00

fin : 2026-04-23 22:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Partez avec nous pour une balade contée sur le circuit du moulin de Trobodec. Au programme observations d’amphibiens, écoute des chauves-souris et contes.

Selon la météo, pensez à prévoir blouson et bottes de pluie. .

Musée Rural de Guimaëc Lieu-dit Le Prajou Guimaëc 29620 Finistère Bretagne +33 6 15 06 82 08

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English : Les trésors de la nuit, entre contes et observations

L’événement Les trésors de la nuit, entre contes et observations Guimaëc a été mis à jour le 2026-03-21 par OT BAIE DE MORLAIX