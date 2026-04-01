Les trésors de la nuit, entre contes et observations Musée Rural de Guimaëc Guimaëc
Les trésors de la nuit, entre contes et observations Musée Rural de Guimaëc Guimaëc jeudi 23 avril 2026.
Les trésors de la nuit, entre contes et observations
Musée Rural de Guimaëc Lieu-dit Le Prajou Guimaëc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 20:00:00
fin : 2026-04-23 22:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Partez avec nous pour une balade contée sur le circuit du moulin de Trobodec. Au programme observations d’amphibiens, écoute des chauves-souris et contes.
Selon la météo, pensez à prévoir blouson et bottes de pluie. .
Musée Rural de Guimaëc Lieu-dit Le Prajou Guimaëc 29620 Finistère Bretagne +33 6 15 06 82 08
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English : Les trésors de la nuit, entre contes et observations
L’événement Les trésors de la nuit, entre contes et observations Guimaëc a été mis à jour le 2026-03-21 par OT BAIE DE MORLAIX