LES TRÉSORS DE LA PLAGE Torreilles

LES TRÉSORS DE LA PLAGE

Plage Centre Torreilles Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

2025-10-18

Plongez au cœur du littoral grâce à l’atelier Sciences participatives et aux animations sur la faune et la flore. Accompagné(e) par nos experts du littoral, découvrez et explorez toutes les richesses cachées de la laisse de mer !

Plage Centre Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 32 02

English :

Dive into the heart of the coastline thanks to the Participatory Science workshop and wildlife activities. Accompanied by our coastal experts, discover and explore all the hidden treasures of the seashore!

German :

Tauchen Sie mit dem Workshop Participatory Sciences und den Animationen über Fauna und Flora in das Herz der Küste ein. Entdecken und erforschen Sie in Begleitung unserer Küstenexperten die versteckten Reichtümer der Meeresleere!

Italiano :

Immergetevi nel cuore della costa grazie al laboratorio di Scienza partecipativa e alle attività sulla flora e la fauna. Accompagnati dai nostri esperti costieri, scoprite ed esplorate tutti i tesori nascosti della costa!

Espanol :

Sumérjase en el corazón del litoral gracias al taller Ciencia participativa y a las actividades sobre la flora y la fauna. Acompañado por nuestros expertos costeros, ¡descubra y explore todos los tesoros ocultos de la orilla del mar!

