Les trésors de la rade – Apéro conférence Pors Beac’h – Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas

Les trésors de la rade – Apéro conférence Samedi 20 septembre, 17h30 Pors Beac’h – Logonna-Daoulas Finistère

Rendez-vous à 17h30 à la cabane des plaisanciers de Pors Beac’h à Logonna-Daoulas, tout public, accès gratuit

Début : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T19:30:00

Cette année, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Parc naturel régional d’Armorique organise deux jours de fête les 20 et 21 septembre, autour de la thématique « Entre terre et mer ». L’occasion de mettre en lumière les trésors de la rade de Brest et les mystérieux architectes qui façonnent les habitats marins.

Plusieurs rendez-vous sont proposés le samedi 20 septembre, sur la commune de Logonna-Daoulas.

Lors de cette conférence, le Parc d’Armorique proposera une immersion dans les richesses sous-marines de la rade de Brest et les actions qu’il mène pour les préserver et répondra aux questions des participants. A cette occasion, les prix du concours photo sur les paysages sous-marins seront révélés lors de cet événement. Pour finir, un temps convivial sera organisé pour partager des spécialités locales !

Pors Beac’h – Logonna-Daoulas Pors Beac’h 29460 Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne Port communal de Pors Beac’h qui se situe au lieu-dit du même nom.

Journées européennes du patrimoine 2025

@ Parc Armorique