« Les trésors de l’Automne » : découverte des plantes sauvages et leurs usages au bois de Boulogne (Paris 16ème) Entrée de la petite ceinture Paris

samedi 25 octobre 2025.

* Paris seizième *

Cette sortie sera consacrée à la redécouverte des plantes sauvages, une invitation à s’émerveiller de ces compagnons de l’humanité.

Nous insisterons sur les confusions possibles et aborderons les usages comestibles, médicinaux et utilitaires des nombreuses plantes que nous allons rencontrer.

Sortie proposée par Charlie Braesch, animateur nature & formateur en ethnobotanique.

Prévoyez de quoi prendre des notes, une herbier… et faites vôte l’adage scandinave : « il n’y a pas de mauvais temps, mais que des habits mal adaptés ».

Au plaisir de cheminer avec vous parmi les plantes !

Réservation sur le site : https://www.legoutdusauvage.com

Plein tarif : 20€

Tarif réduit : contactez-moi au 07 82 27 31 82

Sortie botanique et ludique à la découverte des plantes sauvages environnantes et de leurs nombreux usages !

Le samedi 25 octobre 2025

de 14h00 à 16h00

payant

Règlement en ligne

ou en espèce sur place en début d’atelier

Tout public.

Entrée de la petite ceinture carrefour des cascades 75016 rendez-vous à l’escalier menant à la petite ceintureParis

https://www.facebook.com/events/1147173800672175 +33782273182 legoutdusauvage@gmail.com https://facebook.com/legoutdusauvage https://facebook.com/legoutdusauvage