Les trésors de l'église d'Ardevon
Ardevon, 2 rue du Prieuré
Pontorson, Manche
3 juillet 2025, 18:30-20:00

Brigitte Galbrun nous racontera l’histoire de l’église d’Ardevon et nous aidera à décrypter les richesses qui s’y cachent. En effet, à l’ombre du prieuré d’Ardevon, se tenait une chapelle romane dont la première mention remonte à la seconde moitié du XIIe siècle. Bien que largement transformée aux siècles postérieurs, et devenue église paroissiale sous le patronage de Notre-Dame, elle nous relate une histoire passionnante au-travers de son architecture, et de son mobilier.

English : Les trésors de l’église d’Ardevon

Brigitte Galbrun will tell us the story of Ardevon?s church and help us decipher its hidden treasures. In the shadow of the Ardevon priory stood a Romanesque chapel first mentioned in the second half of the 12th century. Although extensively altered in later centuries, and now a parish church under the patronage of Notre-Dame, it tells a fascinating story through its architecture and furnishings.

German :

Brigitte Galbrun wird uns die Geschichte der Kirche von Ardevon erzählen und uns helfen, die dort verborgenen Reichtümer zu entschlüsseln. Im Schatten des Priorats von Ardevon stand eine romanische Kapelle, die in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts erstmals erwähnt wurde. Obwohl sie in späteren Jahrhunderten stark umgebaut und zur Pfarrkirche unter dem Patronat von Notre-Dame wurde, erzählt sie uns anhand ihrer Architektur und ihres Mobiliars eine spannende Geschichte.

Italiano :

Brigitte Galbrun ci racconterà la storia della chiesa di Ardevon e ci aiuterà a decifrare i suoi tesori nascosti. All’ombra del priorato di Ardevon sorgeva una cappella romanica menzionata per la prima volta nella seconda metà del XII secolo. Sebbene sia stata ampiamente modificata nei secoli successivi e sia diventata una chiesa parrocchiale sotto il patronato di Notre-Dame, la sua architettura e i suoi arredi raccontano una storia affascinante.

Espanol :

Brigitte Galbrun nos contará la historia de la iglesia de Ardevon y nos ayudará a descifrar sus tesoros ocultos. A la sombra del priorato de Ardevon se erigía una capilla románica mencionada por primera vez en la segunda mitad del siglo XII. Aunque en siglos posteriores sufrió numerosas modificaciones y se convirtió en iglesia parroquial bajo el patrocinio de Notre-Dame, su arquitectura y mobiliario cuentan una historia fascinante.

