Les trésors de Métifiot Domaine de Métifiot Saint-Rémy-de-Provence

Samedi 12 juillet 2025 de 16h à 23h. Domaine de Métifiot Chemin des Carrières Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Rendez-vous le samedi 12 juillet pour les trésors de Métifiot à saint-Rémy-de-Provence.

Le Domaine de Métifiot vous donne rendez-vous pour une journée sous le signe de la découverte, samedi 12 juillet de 16h à 23h.



Entre art, nature et gourmandise, assistez à un moment convivial en famille, entre amis ou en solo, pour petits et grands.

Street art en live avec MG La Bomba & Yellow

Chasse aux trésors pour les enfants avec lots à gagner

Ateliers créatifs avec POSCA

Dégustations de vin

Musique live & ambiance chill

Petite restauration sur place .

Domaine de Métifiot Chemin des Carrières Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 94 35 contact@domainedemetifiot.fr

English :

Join us on Saturday 12 July for the treasures of Métifiot in Saint-Rémy-de-Provence.

German :

Treffpunkt am Samstag, den 12. Juli, für die Schätze von Métifiot in saint-Rémy-de-Provence.

Italiano :

Sabato 12 luglio, unisciti a noi per scoprire i tesori di Métifiot a Saint-Rémy-de-Provence.

Espanol :

Únase a nosotros el sábado 12 de julio para descubrir los tesoros de Métifiot, en Saint-Rémy-de-Provence.

