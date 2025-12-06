Les trésors de Noël Ville de Marignane Espace Culturel Saint-Exupéry Marignane

Les trésors de Noël

Du samedi 6 au dimanche 7 décembre 2025 de 10h à 18h. Ville de Marignane Espace Culturel Saint-Exupéry 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06

Les trésors de Noël à Marignane, c’est un évènement à ne pas manquer qui charmera tout le monde ! Une bonne occasion de faire des cadeaux originaux et des emplettes gourmandes à la veille des fêtes.

Vous êtes attendus nombreux !

Food-trucks sur place.

Ville de Marignane Espace Culturel Saint-Exupéry 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 50 animation@ville-marignane.fr

English :

Les trésors de Noël in Marignane is a not-to-be-missed event that’s sure to charm everyone! It’s a great opportunity for original gifts and gourmet shopping in the run-up to the festive season.

We look forward to seeing you there!

Food-trucks on site.

German :

Les trésors de Noël in Marignane ist eine Veranstaltung, die Sie nicht verpassen sollten und die jeden verzaubern wird! Eine gute Gelegenheit, um kurz vor den Feiertagen originelle Geschenke zu kaufen und Schlemmereien zu erwerben.

Sie werden zahlreich erwartet!

Food-Trucks vor Ort.

Italiano :

Tesori di Natale a Marignane è un evento imperdibile che farà la gioia di tutti! È un’ottima occasione per fare regali originali e shopping gastronomico in vista delle festività.

Non vediamo l’ora di vedervi!

Camioncini di prodotti alimentari sul posto.

Espanol :

Tesoros de Navidad en Marignane es una cita ineludible que hará las delicias de todos Es una buena ocasión para comprar regalos originales y productos gastronómicos en vísperas de las fiestas.

¡Le esperamos!

Food-trucks in situ.

