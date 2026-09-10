Les trésors de notre église, Église de l’Assomption, Ronvaux

Informations pratiques

Les trésors de notre église 19 et 20 septembre Église de l’Assomption Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion de cette première édition, le public est invité à découvrir un patrimoine artistique riche et méconnu.

Le parcours permet de porter un regard attentif sur les œuvres de Donzelli — autels, peintures et bénitiers — ainsi que sur les vitraux de Gruber, en prenant le temps d’observer leurs détails et leur histoire.

Une exposition proposée en collaboration avec le Département de la Meuse viendra compléter cette découverte et apporter un autre éclairage sur le patrimoine. Une maquette de l’édifice pourra également être présentée, afin de permettre une nouvelle lecture de son architecture.

Le samedi à 15h nous avons l’honneur d’accueillir Patricia Pierson, présidente de l’association L’esparge et co autrice du livre « L’Art en héritage, sur la trace des Donzelli en Meuse », qui nous partagera son savoir après avoir joué un rôle central pour sortir ses oeuvres de l’oubli.

Le dimanche à 14h, les enfants pourront participer à un parcours «Sur les traces de Donzelli», un livret ludique qui les invite à observer, chercher et découvrir les œuvres présentes à travers une activité riche en culture et en histoire. Les adultes sont les bienvenus pour les accompagner dans cette découverte.

Cette initiative souhaite faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine local, en donnant à chacun, habitant ou visiteur, l’occasion de regarder autrement un lieu et des œuvres qui font partie de l’histoire de la commune.

Église de l’Assomption Église de l’Assomption 55160 Ronvaux Ronvaux 55160 Meuse Grand Est 03 29 87 36 06 https://ronvaux.netlify.app/ https://www.facebook.com/groups/2259911034777532/ L’église de l’Assomption-de-la-Vierge de Ronvaux constitue un élément important du patrimoine de la commune. Elle conserve notamment un ensemble d’œuvres attribuées à Donzelli ainsi que des vitraux de Gruber. Elle accueille ponctuellement des actions de découverte et de valorisation du patrimoine local. Stationnement possible dans le village à proximité du site, dans le respect des emplacements disponibles.

À l’occasion de cette première édition, le public est invité à découvrir un patrimoine artistique riche et méconnu.

CT©