Les trésors d’Emmaüs & alsatique Haguenau dimanche 5 octobre 2025.

99 route de bischwiller Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 12:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Objets précieux, rares ou insolites. Livres, vaisselle, électro vintage, linge ancien, tissu de patchwork, timbres…

99 route de bischwiller Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 80 33

English :

Precious, rare or unusual objects. Books, crockery, vintage electro, antique linen, patchwork fabric, stamps…

German :

Wertvolle, seltene oder ungewöhnliche Gegenstände. Bücher, Geschirr, Vintage-Elektro, alte Wäsche, Patchwork-Stoffe, Briefmarken…

Italiano :

Oggetti preziosi, rari o insoliti. Libri, stoviglie, elettrodomestici d’epoca, biancheria antica, tessuti patchwork, francobolli…

Espanol :

Objetos preciosos, raros o inusuales. Libros, vajillas, electro de época, lino antiguo, tela de patchwork, sellos…

L’événement Les trésors d’Emmaüs & alsatique Haguenau a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau