Les trésors d’Emmaüs & alsatique Haguenau
Les trésors d’Emmaüs & alsatique Haguenau dimanche 5 octobre 2025.
Les trésors d’Emmaüs & alsatique
99 route de bischwiller Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-05 10:00:00
fin : 2025-10-05 12:00:00
Date(s) :
2025-10-05
Objets précieux, rares ou insolites. Livres, vaisselle, électro vintage, linge ancien, tissu de patchwork, timbres…
Objets précieux, rares ou insolites.
Livres, vaisselle, électro vintage, linge ancien, tissu de patchwork, timbres… .
99 route de bischwiller Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 80 33
English :
Precious, rare or unusual objects. Books, crockery, vintage electro, antique linen, patchwork fabric, stamps…
German :
Wertvolle, seltene oder ungewöhnliche Gegenstände. Bücher, Geschirr, Vintage-Elektro, alte Wäsche, Patchwork-Stoffe, Briefmarken…
Italiano :
Oggetti preziosi, rari o insoliti. Libri, stoviglie, elettrodomestici d’epoca, biancheria antica, tessuti patchwork, francobolli…
Espanol :
Objetos preciosos, raros o inusuales. Libros, vajillas, electro de época, lino antiguo, tela de patchwork, sellos…
L’événement Les trésors d’Emmaüs & alsatique Haguenau a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau