Les trésors des archives de Genas, La Colandière, Genas

Informations pratiques

Les trésors des archives de Genas Samedi 19 septembre, 10h00 La Colandière Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La Ville de Genas vous donne rendez-vous à La Colandière, de 10 h à 17 h, pour une journée consacrée à l’histoire locale. Découvrez l’exposition « Les trésors des archives de Genas », présentant documents anciens, registres, cadastres et objets archéologiques liés à la bataille d’Anthon. Des ateliers participatifs, animés par le Service des archives et le Conseil Municipal des Jeunes, permettront également de s’initier à la lecture et à la découverte des archives de la Première Guerre mondiale. Une journée gratuite pour explorer le patrimoine et l’histoire locale.

La Colandière Parc de la colandière, 69740 Genas Genas 69740 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 47 11 11 https://genas.fr/ La maison bourgeoise de la Colandière est une demeure historique bâtie en 1913. Située au cœur de la commune, elle est remarquable pour ses vitraux de style Art nouveau, ses boiseries et ses cheminées en marbre. Intégrée au patrimoine communal depuis 1976, elle a servi de mairie de 1980 à 1993 et abrite aujourd’hui divers services publics et des expositions Parking à proximité

La Ville de Genas vous donne rendez-vous à La Colandière, de 10 h à 17 h, pour une journée consacrée à l’histoire locale. Découvrez l’exposition « Les trésors des archives de Genas », présentant et à…

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