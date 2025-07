Les trésors du musée (visite générale) Musée des arts et métiers Paris

Les trésors du musée (visite générale) Musée des arts et métiers Paris 12 juillet – 30 août, les samedis Visite comprise dans le prix du billet d’entrée

Collection permanente

Organisé en sept sections thématiques, le parcours de visite permet de découvrir les plus belles pièces de la collection du musée.

Rendez-vous à l’accueil du musée, dans la limite des places disponibles

Âge minimum conseillé : à partir de 12 ans.

Depuis plus de deux cents ans, le musée des Arts et Métiers abrite une impressionnante encyclopédie en trois dimensions. Organisée en sept grandes collections, réparties sur trois étages, l’exposition permanente présente les innovations majeures qui ont bouleversé le monde des techniques, que ce soit dans le domaine des instruments scientifiques, de la mécanique, des transports, des énergies, des matériaux ou de la construction.

La visite guidée « Les trésors du musée » permet aux visiteurs de découvrir les secrets de fonctionnement des objets les plus emblématiques de ces collections. L’occasion de saisir toute leur importance dans l’évolution des techniques, mais aussi d’apprendre l’histoire parfois rocambolesque qui leur est associée. Venez contempler « en vrai » l’œuvre exceptionnelle d’hommes tels que Lavoisier, Ader ou Vaucanson.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-12T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-30T16:00:00.000+02:00

Musée des arts et métiers 60 rue reaumur 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris