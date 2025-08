Les trésors du patrimoine Description de l’empire de la Chine Bibliothèque patrimoniale et de recherche Cahors

Les trésors du patrimoine Description de l’empire de la Chine

Bibliothèque patrimoniale et de recherche 20 Place François Mitterrand Cahors Lot

Début : 2025-10-16 16:00:00

fin : 2025-10-16 17:00:00

2025-10-16

Présentation d’un ouvrage patrimonial rare la Description de l’empire de la Chine (1735) de Jean-Baptiste Du Halde. Une découverte commentée d’un trésor conservé à la bibliothèque patrimoniale de Cahors.

Bibliothèque patrimoniale et de recherche 20 Place François Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 09 05 bpr@grandcahors.fr

English :

Presentation of a rare heritage work: Description de l?empire de la Chine (1735) by Jean-Baptiste Du Halde. A commented discovery of a treasure kept at the Cahors heritage library.

German :

Präsentation eines seltenen Werkes aus dem Kulturerbe: die Description de l’empire de la Chine (1735) von Jean-Baptiste Du Halde. Eine kommentierte Entdeckung eines Schatzes, der in der Bibliothèque Patrimoniale de Cahors aufbewahrt wird.

Italiano :

Presentazione di un’opera rara del patrimonio: la Description de l’empire de la Chine (1735) di Jean-Baptiste Du Halde. Una scoperta guidata di un tesoro custodito nella biblioteca del patrimonio di Cahors.

Espanol :

Presentación de una obra rara del patrimonio: la Description de l’empire de la Chine (1735) de Jean-Baptiste Du Halde. Un descubrimiento guiado de un tesoro conservado en la biblioteca del patrimonio de Cahors.

