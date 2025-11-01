Les Trésors du Vietnam Salle des associations Saint-Lon-les-Mines
Les Trésors du Vietnam Salle des associations Saint-Lon-les-Mines samedi 1 novembre 2025.
Les Trésors du Vietnam
Salle des associations 30 Route Payolle Saint-Lon-les-Mines Landes
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
2025-11-01
L’Association Les Trésors du Vietnam vous invite à ce stage de Tai-Chi Chuan et Qi Gong. Ces pratiques vous offrent harmonie du corps et de l’esprit.
Ouvert à tous dès 12 ans.
15 € par séance (matin ou après-midi), 25 € la journée complète.
Gratuit pour les membres des associations Les Trésors du Vietnam et Oxyzen Bayonne.
Au programme
À 9h00 Accueil des participants
À 10h00 Tai-Chi avec Maryse Abadie
De 12h00 à 13h30 Pause déjeuner (pique-nique à prévoir)
À 14h00 Qi Gong avec Vu Nhu-Nguyet
Une occasion de découvrir ou approfondir ces pratiques douces alliant mouvement, respiration et équilibre intérieur. .
Salle des associations 30 Route Payolle Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 46 83 98
English : Les Trésors du Vietnam
Association Les Trésors du Vietnam invites you to this Tai-Chi Chuan and Qi Gong workshop.
Open to all aged 12 and over.
Free for members of Les Trésors du Vietnam and Oxyzen Bayonne.
Program:
9:00 am welcome, 10:00 am Tai-Chi with Maryse Abadie, 2:00 pm Qi Gong.
German : Les Trésors du Vietnam
Der Verein Les Trésors du Vietnam lädt Sie zu diesem Tai-Chi Chuan- und Qi Gong-Workshop ein.
Offen für alle ab 12 Jahren.
Kostenlos für Mitglieder der Vereine Les Trésors du Vietnam und Oxyzen Bayonne.
Auf dem Programm stehen:
Um 9.00 Uhr Begrüßung, um 10.00 Uhr Tai-Chi mit Maryse Abadie, um 14.00 Uhr Qi Gong.
Italiano :
L’Associazione Les Trésors du Vietnam vi invita a questo workshop di Tai-Chi Chuan e Qi Gong.
Aperto a tutti a partire dai 12 anni.
Gratuito per i membri di Les Trésors du Vietnam e Oxyzen Bayonne.
Programma:
Ore 9.00 accoglienza, ore 10.00 Tai-Chi con Maryse Abadie, ore 14.00 Qi Gong.
Espanol : Les Trésors du Vietnam
La Asociación Les Trésors du Vietnam te invita a este taller de Tai-Chi Chuan y Qi Gong.
Abierto a todos a partir de 12 años.
Gratuito para los miembros de Les Trésors du Vietnam y Oxyzen Bayonne.
Programa:
9h Bienvenida, 10h Tai-Chi con Maryse Abadie, 14h Qi Gong.
L’événement Les Trésors du Vietnam Saint-Lon-les-Mines a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Pays d’Orthe et Arrigans