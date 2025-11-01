Les Trésors du Vietnam Salle des associations Saint-Lon-les-Mines

Les Trésors du Vietnam Salle des associations Saint-Lon-les-Mines samedi 1 novembre 2025.

Les Trésors du Vietnam

Salle des associations 30 Route Payolle Saint-Lon-les-Mines Landes

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

2025-11-01

L’Association Les Trésors du Vietnam vous invite à ce stage de Tai-Chi Chuan et Qi Gong. Ces pratiques vous offrent harmonie du corps et de l’esprit.

Ouvert à tous dès 12 ans.

15 € par séance (matin ou après-midi), 25 € la journée complète.

Gratuit pour les membres des associations Les Trésors du Vietnam et Oxyzen Bayonne.

Au programme

À 9h00 Accueil des participants

À 10h00 Tai-Chi avec Maryse Abadie

De 12h00 à 13h30 Pause déjeuner (pique-nique à prévoir)

À 14h00 Qi Gong avec Vu Nhu-Nguyet

Une occasion de découvrir ou approfondir ces pratiques douces alliant mouvement, respiration et équilibre intérieur. .

Salle des associations 30 Route Payolle Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 46 83 98

English : Les Trésors du Vietnam

Association Les Trésors du Vietnam invites you to this Tai-Chi Chuan and Qi Gong workshop.

Open to all aged 12 and over.

Free for members of Les Trésors du Vietnam and Oxyzen Bayonne.

Program:

9:00 am welcome, 10:00 am Tai-Chi with Maryse Abadie, 2:00 pm Qi Gong.

German : Les Trésors du Vietnam

Der Verein Les Trésors du Vietnam lädt Sie zu diesem Tai-Chi Chuan- und Qi Gong-Workshop ein.

Offen für alle ab 12 Jahren.

Kostenlos für Mitglieder der Vereine Les Trésors du Vietnam und Oxyzen Bayonne.

Auf dem Programm stehen:

Um 9.00 Uhr Begrüßung, um 10.00 Uhr Tai-Chi mit Maryse Abadie, um 14.00 Uhr Qi Gong.

Italiano :

L’Associazione Les Trésors du Vietnam vi invita a questo workshop di Tai-Chi Chuan e Qi Gong.

Aperto a tutti a partire dai 12 anni.

Gratuito per i membri di Les Trésors du Vietnam e Oxyzen Bayonne.

Programma:

Ore 9.00 accoglienza, ore 10.00 Tai-Chi con Maryse Abadie, ore 14.00 Qi Gong.

Espanol : Les Trésors du Vietnam

La Asociación Les Trésors du Vietnam te invita a este taller de Tai-Chi Chuan y Qi Gong.

Abierto a todos a partir de 12 años.

Gratuito para los miembros de Les Trésors du Vietnam y Oxyzen Bayonne.

Programa:

9h Bienvenida, 10h Tai-Chi con Maryse Abadie, 14h Qi Gong.

L’événement Les Trésors du Vietnam Saint-Lon-les-Mines a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Pays d’Orthe et Arrigans