Les trésors enfouis du Montreuillois Maison du tourisme et du patrimoine Montreuil

Les trésors enfouis du Montreuillois 7 – 13 juillet Maison du tourisme et du patrimoine Pas-de-Calais

sur inscription dans les structures partenaires, gratuit pour les structures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-07T09:30:00 – 2025-07-07T16:30:00

Fin : 2025-07-13T10:00:00 – 2025-07-13T18:00:00

LE MONTREUILLOIS, TERRE D’ARCHEOLOGIE

Les terres du Montreuillois sont imprégnées de leur passé. A toutes les grandes époques de l’Histoire, le territoire a vu passer des phénomènes naturels qui ont façonné nos paysages, ou encore des flux de population venue de contrées lointaines laissant l’empreinte de leur passage tantôt pacifique tantôt belliqueux.

Certains de ces grands épisodes de l’Histoire locales sont bien connues des riverains quand d’autres, n’ayant laissé à première vue aucune trace visible dans le paysage actuel ont été presque oubliés. Heureusement, certains trésors enfouis depuis des siècles, voir même des millénaires, ont refait surface nous racontant les épopées, les modes de vie, les savoir-faire d’autrefois. Ces dernières décennies, les nombreuses fouilles archéologiques opérées à Beutin, Attin, Montreuil-sur-Mer, La Calotterie, Wailly-Beaucamp et dans bien d’autres villages, ont permis de développer nos connaissances de l’Histoire locale nous révélant parfois des choses insoupçonnées. Le projet « C’est Mon Patrimoine ! Les Trésors enfouis du Montreuillois » permet de porter à connaissance du jeune public local toutes ses richesses historiques parfois mystérieuses à travers une semaine de découvertes riches en rebondissements et initiations.

Maison du tourisme et du patrimoine 11/13 rue pierre ledent 62170 montreuil sur mer Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321060427 office de tourisme; service patrimoine; salles d’expositions et d’ateliers pédagogiques

Événement de C’est mon patrimoine 2025

