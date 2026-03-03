Les trésors et les secrets cachés de l’ancien Domaine du Roy Pau
Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 EUR
plein tarif
2026-03-28
2026-03-28
Partons explorer l’incroyable richesse de l’ancien domaine du Roy. De la Haute Plante à la Basse Plante en passant par le Parc du Château, les douves et les parterres du Roy ; si du domaine, il ne reste presque plus rien, Caroline a bien des secrets à vous révéler sur cette promenade inédite et passionnante concoctée pour ce retour au beau temps et au printemps. Une promenade qu’on pourrait intituler Points de Vues & Curiosités cachés
D’après une idée très originale de Guide Epicurieuse
une bonne façon de voir Pau autrement et d’aborder les balbutiements de Pau, ville anglaise
durée de la visite 2 heures à 2 heures 1/2 .
Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 90 91 34 caroline.barrow@guidepicurieuse.fr
