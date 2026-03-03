Les trésors et les secrets cachés de l’ancien Domaine du Roy

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Partons explorer l’incroyable richesse de l’ancien domaine du Roy. De la Haute Plante à la Basse Plante en passant par le Parc du Château, les douves et les parterres du Roy ; si du domaine, il ne reste presque plus rien, Caroline a bien des secrets à vous révéler sur cette promenade inédite et passionnante concoctée pour ce retour au beau temps et au printemps. Une promenade qu’on pourrait intituler Points de Vues & Curiosités cachés

D’après une idée très originale de Guide Epicurieuse

une bonne façon de voir Pau autrement et d’aborder les balbutiements de Pau, ville anglaise

durée de la visite 2 heures à 2 heures 1/2 .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 90 91 34 caroline.barrow@guidepicurieuse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les trésors et les secrets cachés de l’ancien Domaine du Roy

L’événement Les trésors et les secrets cachés de l’ancien Domaine du Roy Pau a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Pau