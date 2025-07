Les trésors insoupçonnés d’Erstein Erstein

Début : Jeudi 2025-08-07 14:30:00

fin : 2025-08-07 16:30:00

2025-08-07

Déambuler dans les rues d’Erstein, c’est découvrir que la ville connut son essor à partir de la fondation d’une abbaye en 850 ; c’est apprendre qu’une artiste alsacienne y a laissé une œuvre monumentale et qu’un célèbre Général accompagné du libérateur de Strasbourg y ont laissé leurs traces.

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 14 33 erstein@grandried.alsace

English :

Strolling through the streets of Erstein, you’ll discover that the town’s development began with the foundation of an abbey in 850; you’ll learn that an Alsatian artist left a monumental work of art here, and that a famous general and the liberator of Strasbourg left their mark.

German :

Wer durch die Straßen von Erstein schlendert, entdeckt, dass die Stadt ihren Aufschwung mit der Gründung einer Abtei im Jahr 850 erlebte; er erfährt, dass eine elsässische Künstlerin hier ein monumentales Werk hinterlassen hat und dass ein berühmter General in Begleitung des Befreiers von Straßburg seine Spuren hinterlassen haben.

Italiano :

Passeggiando per le strade di Erstein scoprirete che la città è nata dalla fondazione di un’abbazia nell’850, che un artista alsaziano ha lasciato qui un’opera monumentale e che un famoso generale e il liberatore di Strasburgo hanno lasciato il loro segno.

Espanol :

Pasee por las calles de Erstein y descubrirá que la ciudad creció a partir de la fundación de una abadía en 850; sabrá que un artista alsaciano dejó aquí una obra monumental y que un famoso general y el libertador de Estrasburgo dejaron su huella.

