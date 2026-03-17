Les Trésors méconnus de nos campagnes

1 Place Saint-Germain Digny Eure-et-Loir

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 09:30:00

fin : 2026-04-16 17:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Une nouvelle saison des trésors méconnus de nos campagnes débarque en Forets du Perche. la thématique de la terre à l’assiette vous fera découvrir nos producteurs et agriculteurs locaux à Digny. La ferme du colombier et sa production de pomme de Terre ainsi qu’une une exploitation de Miscanthus.

Une nouvelle saison des trésors méconnus de nos campagnes débarque en Forets du Perche. la thématique de la terre à l’assiette vous fera découvrir nos producteurs et agriculteurs locaux à Digny. La ferme du colombier et sa production de pomme de Terre ainsi qu’une une exploitation de Miscanthus. Pique-nique tiré du sac le midi. 4 .

1 Place Saint-Germain Digny 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 tourisme@foretsduperche.fr

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English :

A new season of the little-known treasures of our countryside arrives in Forets du Perche. The theme from earth to plate will introduce you to our local producers and farmers in Digny. La ferme du colombier and its potato production, as well as a Miscanthus farm.

L’événement Les Trésors méconnus de nos campagnes Digny a été mis à jour le 2026-03-17 par OTs DU PERCHE