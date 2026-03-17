Les Trésors méconnus de nos campagnes

1 Place Saint-Germain Digny Eure-et-Loir

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 09:30:00

fin : 2026-04-23 17:30:00

Date(s) :

2026-04-23

Une nouvelle saison des trésors méconnus de nos campagnes débarque en Forets du Perche. la thématique de la terre à l’assiette vous fera découvrir nos producteurs et agriculteurs locaux . Pour ce nouveau rendez-vous, nous irons à la rencontre d’un maraîcher d’une exploitation de vaches laitières

Une nouvelle saison des trésors méconnus de nos campagnes débarque en Forets du Perche. la thématique de la terre à l’assiette vous fera découvrir nos producteurs et agriculteurs locaux . Pour ce nouveau rendez-vous, nous irons à la rencontre d’un maraîcher d’une exploitation de vaches laitières. Pique-nique tiré du sac le midi. 4 .

1 Place Saint-Germain Digny 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 tourisme@foretsduperche.fr

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English :

A new season of the little-known treasures of our countryside arrives in Forets du Perche. The theme is from earth to plate , and you’ll discover our local producers and farmers. For this new event, we’ll be meeting a market gardener and a dairy cow farmer

L’événement Les Trésors méconnus de nos campagnes Digny a été mis à jour le 2026-03-17 par OTs DU PERCHE