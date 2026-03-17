Les Trésors méconnus de nos campagnes Digny
Les Trésors méconnus de nos campagnes Digny jeudi 23 avril 2026.
Les Trésors méconnus de nos campagnes
1 Place Saint-Germain Digny Eure-et-Loir
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 09:30:00
fin : 2026-04-23 17:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Une nouvelle saison des trésors méconnus de nos campagnes débarque en Forets du Perche. la thématique de la terre à l’assiette vous fera découvrir nos producteurs et agriculteurs locaux . Pour ce nouveau rendez-vous, nous irons à la rencontre d’un maraîcher d’une exploitation de vaches laitières
Une nouvelle saison des trésors méconnus de nos campagnes débarque en Forets du Perche. la thématique de la terre à l’assiette vous fera découvrir nos producteurs et agriculteurs locaux . Pour ce nouveau rendez-vous, nous irons à la rencontre d’un maraîcher d’une exploitation de vaches laitières. Pique-nique tiré du sac le midi. 4 .
1 Place Saint-Germain Digny 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 tourisme@foretsduperche.fr
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English :
A new season of the little-known treasures of our countryside arrives in Forets du Perche. The theme is from earth to plate , and you’ll discover our local producers and farmers. For this new event, we’ll be meeting a market gardener and a dairy cow farmer
L’événement Les Trésors méconnus de nos campagnes Digny a été mis à jour le 2026-03-17 par OTs DU PERCHE